27¡ØËèÆü»¨³Ø¡Ù¤òÆÉ¤à¢£¡Öº£¤Î¤ªÏÃ¡¢ÂçÊÑ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÏÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ë¼ºÎé¡ª¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤³¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¡Ö»²¹Í¡×¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÂ¾¤Î¤â¤Î¤È¤¯¤é¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò·è¤á¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»²¹Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤­¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¹Í¤¨Êý¤Î¼´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂ­¤·¡×¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ÑÀª¤¬É¬Í×¤ÊÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¼ºÎé