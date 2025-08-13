ÀÅ²¬»Ô¤ÎÀÅ²¬°ËÀªÃ°¤Ç8·î13Æü¤«¤éÀÅ²¬¡¢»³Íü¡¢Ä¹Ìî¡¢¿·³ã¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¤¡¦»³¤Î½§Êª»ºÅ¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬¡¢»³Íü¡¢Ä¹Ìî¡¢¿·³ã¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÈÎÇä¡Ö¥Ð¥¤¡¦»³¤Î½§Êª»ºÅ¸¡×»Ï¤Þ¤ë¡áÀÅ²¬°ËÀªÃ° ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤Î¤Û¤«³Æ¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥¤¡¦»³¤Î½§Êª»ºÅ¸¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë»ö¶È¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Ç¤¹