AI（人工知能）を使った検索サービスを提供するアメリカのスタートアップ企業「パープレキシティ」が、グーグルのウェブ閲覧ソフト「クローム」の買収を提案したことが分かりました。パープレキシティは12日、グーグルに対し、約345億ドル、日本円で約5兆1000億円で、ウェブ閲覧ソフト「クローム」の買収を提案したと明らかにしました。パープレキシティは、ユーザーの質問に対し生成AIが情報源を明示しながら対話形式で回答するサ