¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬4»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ø¸þ¤±¡¢¸ÅÁã¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥óÃæ¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¡£¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä43¹æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÂè1ÂÇÀÊ¡¢¤³¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢3ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î113ÆÀÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£4»î¹çÏ¢Â³¤Î°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î