µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÇ¿å¤·¤¿ÃÏ°è¤Çµë¿åºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ¤ÏÄ«¤«¤é30¡îÄ¶¤¨ ¡ÖÌÔ½ëÆü¡×Í½ÁÛ¤ÎÃæ¡¢Âç±«Èï³²¤ÎÈþÎ¤Ä®¤Ç¤Ï8ÃÏ¶è670¸Í¤ÇÃÇ¿å ·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Æü¡Ê13Æü¡Ë¸áÁ°9»þ¤Î»þÅÀ¤Çµ¤²¹¤¬30¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏÅÀ¤â¤¢¤ëÃæ¡¢ÈþÎ¤Ä®¤Ç¤Ï¡¢8ÃÏ¶è670¸Í¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ä®¤ÏºòÆü¤«¤éÄ®Æâ4¤«½ê¤Ëµë¿å½ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤âÄ«¤«¤é¿å¤òµá¤á¤ë½»Ì±¤¬½¸¤Þ¤ê