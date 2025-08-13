女子テニス元世界ランク4位の伊達公子さんが12日、自身のインスタグラムを更新し、レアな浴衣姿を公開。2022年に結婚した夫との仲睦まじい姿も披露している。【写真】元テニス・伊達公子さん、レアな浴衣姿ダンディなイケメン夫も（8枚）普段、インスタグラムではテニスの練習風景や、仕事の報告が多い伊達さん。この日は涼しげな浴衣を着用して柔らかな笑みを浮かべた姿を公開した。プライベートで浴衣を着る機会があったよ