ユニクロが展開するTシャツブランド「UT」と「ポケモンカードゲーム」、ゲームアプリ「Pokemon Trading Card Game Pocket」が初のコラボレーション。そのコレクションが、2025年8月11日に発売されました。発売を記念して、8月11日からユニクロ店舗限定で「UT magazine特別号」を配布中です。カードゲームに使える！表面はコレクションにも登場するピカチュウのアートを大胆にプリント。UT特製ポケモンカードゲームプレイマット仕様