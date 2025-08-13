ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Û¥Ó¡¼Áí¹çÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Û¥Ó¡¼¥µ¡¼¥Á¡×¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à MEGA¡×¤Î3¾¦ÉÊ¡£ÃêÁª¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯8·î14Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¤Ï1²ÈÄí1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡¦³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥á¥¬¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡Ê1BOX30¥Ñ¥Ã¥¯¡¦5412±ß¡Ë¡¦³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥á¥¬¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢¡Ê1BOX30¥Ñ¥Ã¥¯¡¦5412±ß¡Ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ MEGA¡Ê6350±ß¡Ë¿½¤·