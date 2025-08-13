お盆が明けても、厳しい残暑。九州から関東は最高気温が35℃を超える所が続出し、体温を超える危険な暑さの所も。昼夜を問わず熱中症対策を心がけて。お盆が明けても猛暑が続く明日14日(木)以降も、九州から東北にかけて広い範囲で晴れるでしょう。日中は気温がグングン上がり、九州から関東では最高気温が35℃以上の猛暑日が続く所がありそうです。名古屋は35℃から37℃くらいと、連日のように体温並みの暑さでしょう。週明けは関