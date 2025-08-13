１０日に８１歳で亡くなった日本サッカー史上最高のストライカー、釜本邦茂さんの訃報を受け、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）も１１日に公式ＨＰで追悼。メキシコ市五輪での功績や日本歴代最多の国際Ａマッチ７５ゴールに「圧倒的歴代最多の得点数であり、今後もこの記録を塗り替える選手が現れるのは容易なことではないだろう」と偉大な功績をたたえ、「日本サッカーのレジェンドとして、国際的に広く知られているのは中田英寿