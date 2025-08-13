明日14日の近畿は、晴れて猛暑が復活する所が多いですが、午後を中心に局地的に急な雨や雷雨となるでしょう。帰省や墓参りでお出かけの際は、暑さ対策を万全にして、雨具もご準備ください。その後は、8月下旬に入っても晴れて気温の上がる日が多く、熱中症リスクの高い状態が続く見込みです。明日14日は猛暑復活お盆の期間は熱中症のリスクが高い明日14日以降は太平洋高気圧の勢力が強まり、近畿では、おおむね晴れる日が続く見