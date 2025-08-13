俳優の町田啓太（35）が12日、自身のインスタグラムを更新。動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』のオフショットを多数公開した。【写真】「劇中よりかっこいい」オフショットで魅せた凛々しい町田啓太劇中ではトップスターへと駆け上がっていくロックバンド「TENBLANK」のギター・高岡尚役として、佐藤健（ベース、ボーカル・藤谷直季役）、宮崎優（※崎＝たつさき／ドラム・西条朱音役