¢¡Âè£·£³²óÃæµþµ­Ç°¡¦£Ç£³¡Ê£¸·î£±£·Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£¸·î£±£³Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¥¨¥³¥í¥ô¥¡¥ë¥Ä¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ËÒ±º½¼ÆÁ±¹¼Ë¡¢Éã¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥É¡Ë¤Ïº£²ó¤¬½é¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ëºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤òÇØ¤Ë¡¢ºäÏ©¤ÇºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡£¥ï¡¼¥¯¥½¥ó¥°¡Ê£´ºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ò£³ÇÏ¿ÈÄÉÁö¤·¡¢ÇÏ¤Ê¤ê¤Ç£µ£²ÉÃ£·¡½£±£²ÉÃ£²¤ÇÊ»Æþ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤±¤½¤¦¤Ê¼ê±þ¤¨¤Ç¡¢¾õÂÖ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£ËÒ±ºÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÇÏ¤Î¸å¤í¤Ç²æËý¤µ¤»¤¿¡£Æ°¤­¤â¤·¤Ã¤«