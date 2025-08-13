¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¶ä²Ï¡ÖNGC 45¡×¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¤¯¤¸¤éºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó2200Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¶ä²Ï¡ÖNGC 45¡×¡ÊCredit: ESA/Hubble & NASA, D. Calzetti, R. Chandar; Acknowledgement: M. H. Özsaraç¡Ë¡Û²èÁü±¦Ã¼¶á¤¯¤Ë¤ÏNGC 45¤ÎÃæ¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±²´¬¶ä²Ï¤ÎÃæ¿´ÉôÊ¬¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯