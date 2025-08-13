µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÇ¿å¤·¤¿ÃÏ°è¤Çµë¿åºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ¤Î»þÅÀ¤Çµ¤²¹¤¬30¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏÅÀ¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¸©¤ÎÃæ±ûÉô¡¦ÈþÎ¤Ä®¤Ç¤Ï¡¢8ÃÏ¶è670¸Í¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä®¤Ï¤­¤Î¤¦¤«¤éÄ®Æâ4¤«½ê¤Ëµë¿å½ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤é¿å¤òµá¤á¤ë½»Ì±¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¡¦ÈþÎ¤Ä®¤ÎÄ®Ì±¡Ö°û¤ß¿å¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÉÔÊØ¤Ç¤¹¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¡×