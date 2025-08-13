´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ç66ºÐ¤Î¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²¤µ¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤­¤ç¤¦¸áÁ°£±»þ¤¹¤®¡¢³ÆÌ³¸¶»Ô±­¾Â»°¥ÄÃÓÄ®¤Î¹ñÆ»21¹æ¤Ç¡¢½ý¤À¤é¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿µßµÞÂâ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌ¤ÌÀ¤Ë½ý¤À¤é¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬¡Ä ¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£Ãæ¤ÎÃËÀ­¡Ê66¡Ë¤Ò¤­Æ¨¤²¤µ¤ì»àË´ Ê£¿ô¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤« ´ôÉì¡¦³ÆÌ³¸¶»Ô ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï³ÆÌ³¸¶»Ô±­¾Â»°¥ÄÃÓ