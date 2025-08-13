１３日前引けの日経平均株価は前営業日比５８２円９０銭高の４万３３０１円０７銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１２億１０４７万株、売買代金概算は３兆２１５８億円。値上がり銘柄数は１０１９、対して値下がり銘柄数は５１９、変わらずは８３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力株を中心に高水準の買いが続き、日経平均は一時６００円を超える上昇で４万３３００円台まで水準を切り上げる場面が