·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï12Æü¤Ë³«¤¤¤¿¿³µÄ²ñ¤Ç¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Î¼«¼ç²ó¼ý¤Ê¤É¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¡Ö»ØÄêºÆ»ñ¸»²½À½ÉÊ¡×¤Ë¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÃßÅÅÃÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥¦¥àÃßÅÅÃÓ¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢²ó¼ý¤¹¤ëºÝ¤Ë²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤ò¤¹¤¹¤á¤Þ¤¹¡£¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÃßÅÅÃÓ¤òÆâ