9月19日よりヒューマントラストシネマ渋谷、TOHOシネマズ 赤池ほかにて全国公開される遠藤雄弥主演映画『男神』に出演する岩橋玄樹の本編映像と新場面写真が公開された。 参考：岩橋玄樹、遠藤雄弥主演『男神』で映画初出演へ「僕だからこそ表現できるキャラクター」 本作は、2020年に「日本（美濃・飛騨等）から世界へ！映像企画」にて入選し、YouTube『怖い話怪談朗読』にて朗読され注目を浴びた八木商店の