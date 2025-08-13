福地桃子が主演を務める映画『そこにきみはいて』が11月28日に公開されることが決定。あわせて2種類のティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：寛一郎、『べらぼう』で際立つ“品格”と“存在感”富本豊志太夫役で確かな実力を示す 本作は、『走れ、絶望に追いつかれない速さで』、『四月の永い夢』などの中川龍太郎が原案を担当した、男女の特別な絆を描く物語。中川の盟友であり、『今、僕は』『蜃気楼