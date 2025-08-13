ロゼットはこのほど、18〜49歳の男女1,000人を対象に「顔のニオイ」に関する意識調査を実施しました。■気になるニオイのケア、よりパーソナルで多様な方向へ近年、エチケットや身だしなみへの意識が高まる中、デオドラントアイテムや香水、ミストなどを活用して“ニオイ”をケアする習慣が広がっています。特に、多くの人が気にしている体臭や口臭に加え、髪や頭皮、足、マスクの中など、よりパーソナルで多様なニオイのケアへの