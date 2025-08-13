ユールゴーデンDF小杉啓太の行動が話題スウェーデン1部ユールゴーデンに所属するDF小杉啓太の行動が話題を呼んでいる。現地時間8月10日のAIK戦を終え、ベンチ前に散らばった水のボトルを拾う姿を「tribuna.com」が取り上げている。ユールゴーデンとAIKは伝統的なライバル関係のクラブで「ダービーマッチ」とされるゲームだが、試合は0-0で引き分けた。アウェーでの激闘をサイドバックで90分出場した後の小杉が、クラブスタッフ