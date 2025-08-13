¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢ [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î13ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï2.3²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-28.3¡ó¢ª40.4¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹