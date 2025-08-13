画像はヤンマガWeb「ツノパンツ」のページ（https://yanmaga.jp/comics/ツノパンツ）より 【第4話】 8月13日公開 講談社は8月13日、ガチタロウ氏のマンガ「ツノパンツ」の第4話「おっぱい吸ってぇ♡」をヤンマガWebに公開した。 本作は、自殺によって地獄へ落ちてしまった青年・真人と、真人の担当になったエロカワな鬼の娘・ヨノコのコメディ。いじめることが大好きだが