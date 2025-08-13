2025年、日向坂46にとって大きな出来事が相次いだ。14thシングル『Love yourself!』の活動をもって富田鈴花が、続く15thシングル『お願いバッハ！』をもって河田陽菜が卒業することを発表。けやき坂46（ひらがなけやき）時代からグループを支えてきた二期生の中でも、強い存在感を放ってきたふたりが、ほぼ同時期にグループを離れることになった。これは、ひとつの時代の幕が下り、新たな章が始まることを告げる出来