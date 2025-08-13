旅行客も増えるこの時期、多くの人が集まる東京駅。数ある飲食店の中でも人気ゾーンのひとつが「東京ラーメンストリート」。この夏の暑さを乗り切るべく、2025年8月8日(金)〜9月15日(祝)に「旨辛フェア〜冷辛VS熱辛〜」を開催する。【写真】「塩ラーメン専門 ひるがお」の「旨辛肉たっぷり冷麺(特製香酢つき)」「東京ラーメンストリート」で「旨辛フェア〜冷辛VS熱辛〜」を開催■食欲が落ちやすい夏には旨辛が効く？！「東京ラーメ