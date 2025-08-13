【明治安田J1リーグ】名古屋グランパス 1−2 京都サンガF.C.（8月10日／豊田スタジアム）【映像】厳しい？物議を醸す“リスタート妨害”の瞬間“リスタート妨害”に対して提示されたイエローカードをめぐり、ファンの間で物議を醸している。京都サンガF.C.のFWラファエル・エリアスがクイックリスタートしたところ、ボールは至近距離にいた名古屋グランパスMF森島司にあ