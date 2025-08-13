【モデルプレス＝2025/08/13】乃木坂46の井上和が、8月20日発売の雑誌「non-no」（集英社刊／以下ノンノ）10月号の通常版と増刊の表紙に登場。井上が同誌でソロ表紙を務めるのは、今回が初となる。【写真】乃木坂46井上和、前髪ぱっつん姿が別人級◆井上和「non-no」ソロで初表紙今号の通常版と増刊の表紙を飾るのは、同誌専属モデルで乃木坂46の人気メンバー・井上。4月号では同誌モデルとしても、グループのメンバーとしても先輩