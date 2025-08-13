遠藤航が所属するリバプールは、８月10日のコミュニティ・シールドで、クリスタル・パレスと対戦。二度のリードを追いつかれ、PK戦の末に敗れた。ライアン・フラーフェンベルフが不在だったにもかかわらず、ベンチスタートとなった遠藤は71分に途中出場。いつも通り、中盤の守備で奮闘した。８月15日のボーンマンスとのプレミア開幕戦でも、出場停止のフラーフェンベルフを欠くなか、遠藤を先発で起用すべきだと主張したのが