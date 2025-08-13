子ども向けカメラ「myFirst Camera」シリーズで撮影した写真・動画を対象としたフォトコンテスト「レンズに映った、こどもたちの夏」が開催中だ。9月30日（火）まで作品を募集している。 myFirst Cameraは、子どもが自分で扱えることを企図したキッズカメラシリーズ。プリント機能を備えたものなど、バリエーションに富んだモデルを展開している。 コンテストで募集するのは「カメラの性能でも、大人の