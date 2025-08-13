2025オールスターナイト陸上（実業団・学生対抗）が8月9日、神奈川県レモンガススタジアム平塚で行われた。男子100mは胗田大輝（22、東洋大4年）が10秒11（追い風0.5m）で、男子走幅跳は橋岡優輝（26、富士通）が8m08（追い風2.6mで参考記録）で優勝した。世界陸上と五輪で入賞経験がある橋岡と、23年ブダペスト世界陸上で準決勝に進んだ胗田。2人とも7月の日本選手権で失敗し、東京2025世界陸上代表争いで微妙な立場