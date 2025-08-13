【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■赤と白にまつわる素敵な思い出が増えました♡（乃木坂46井上和） 乃木坂46の井上和となにわ男子の大橋和也が、8月20日発売の『non-no』10月号の表紙に登場する。 ■井上和通常版と増刊の表紙を飾るのは、ノンノ専属モデルであり乃木坂46のメンバーでもある井上和。2025年4月号ではノンノモデルとしても、グループのメンバーとしても先輩である遠藤さくらとの