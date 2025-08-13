13Æü12»þ¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ670±ß¹â¤Î4Ëü3330±ß¤ÈµÞÆ­¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÁ°¾ì¸½Êª½ªÃÍ4Ëü3301.07±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï28.93±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï3Ëü1983Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3097.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ35.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ3.65¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£ ¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª 43330