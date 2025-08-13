À¤³¦Î¦Ï¢¤Î¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Ä¥¢¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥ÉÂç²ñ¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÀ¹âÄ·¤ÎÀ¤³¦µ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¡¢A.¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ê25¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀ¤³¦µ­Ï¿¤ò1cm¹¹¿·¤¹¤ë6£í29¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤ÎÀ¤³¦µ­Ï¿¹¹¿·¤Ï13²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê6m11¤Ë2²óÌÜ¤ÇÀ®¸ù¤·¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¸å6m29¤ËÄ©Àï¡£1²óÌÜ¤ÏÂ­¤ò°ú¤Ã¤«¤±¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬