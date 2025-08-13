¥¢¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÀï¤Ë1－0¤Ç¿É¾¡¡£ÀèÈ¯¤Î¥¸¥çー¥¸¡¦¥«ー¥ÓーÅê¼ê¤¬7²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£4Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Ç½é²ó¤ÎÆÀÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢´°Éõ¥ê¥ìー¤Ç8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±ÃÏ¶è¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë1－14¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢67¾¡53ÇÔ¤ÇÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ ¢£¥È¥ìー¥É²ÃÆþ¤Î¥Í¥¤¥éー¤¬·è¾¡Å¬»þÂÇ »î¹ç