¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢9·î¤ÎËÉºÒ·î´Ö¤òÁ°¤Ë½¾Íè¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ËÉºÒ³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ¤ò¹­µÁ¤ËÂª¤¨¤¿¡Ö¤¤¤¶³è¡×¤ò³«»Ï¡£ËÉºÒ¿©¤äËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤Ç¤­¤ë¾®Çä¶È¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¤ÎÄêÈÖÇä¾ìµ¬ÌÏ¤ò2ÇÜ¤Ë³ÈÂç¡£¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¿ä¾©¤·¤Ê¤¬¤éËÉºÒ¥®¥Õ¥È¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤ß¤â¹Ô¤¦¡£Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÉÊÀî¥·¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç7Æü¡¢¡Ö¤¤¤¶³è¡×¤Î¼èÁÈ¤ßÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç°ËÆ£ÎµÌé±Ä