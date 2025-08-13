俳優の福地桃子が主演、寛一郎が共演する映画『そこにきみはいて』の公開日が11月28日に決定。あわせて、福地が演じる香里と、寛一郎が演じる健流（たける）それぞれの視点から描かれる特報映像2種と、ティザービジュアル2種が解禁された。【動画】映画『そこにきみはいて』特報映像2種物語の舞台は海沿いの街。旅を共にする香里（福地）と健流（寛一郎）は、恋人というよりも家族のような関係だった。しかし入籍を目前に控え