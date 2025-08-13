¿ÍÀ¸¤ò¡Ö¼«Í³¡×¤ËÀ¸¤­¤ë¡£Ã¯¤·¤â°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤ëÀ¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²­Æì¤Ç»°Àþ¤ÎÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤ä¼ÖÃæÇñ¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤¹¤ëÄ«ÈæºÚ¤ê¤ª¤Ê¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë¡£¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡ÛÁÖ¤ä¤«¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ç²­Æì¤Î³¤¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¡Ä¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Ä«ÈæºÚ¤ê¤ª¤Ê¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë¤Î¡È²È¥Ê¥·¡¦¿¦¥Ê¥·À¸³è¡É¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤«¤Ä¤Æ¡¢¸Î¶¿¤ÎµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Ç°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Ë½¢¿¦¡£²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½µËö¤À¤±Åìµþ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤¹