夏休みや盆休暇のおでかけ予定はお決まりだろうか？おでかけ先に迷ったら「展望室」がおすすめだ。天候を気にすることなく昼間の絶景から太陽が傾きかけた夕景、日没後の夜景にいたるまで、いつ訪れてもすばらしい景色を見渡すことができる。しかもその絶景が無料とくれば、昨今の物価高で悲鳴をあげているお財布も喜ぶこと間違いなしである。【写真を見る】一等地から望むこの夜景も無料！【写真を見る】一等地から望むこの夜景も