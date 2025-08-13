アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、20日発売の雑誌『non-no』（集英社）10月号通常版と増刊の表紙を飾る。【画像】赤と白のW表紙！2パターンで美しさ発揮する井上和2025年4月号では、ノンノモデルとしても、グループのメンバーとしても先輩である遠藤さくらとのペアで初の表紙登場となったが、この号で念願のソロ表紙が実現した。記念すべきW表紙のキーカラーは、乃木坂46でのサイリウムカラーである赤と白。中面のカバ