½µ´©»ï¤äÌ¡²è»ï¡¢SNS¤Ç³èÌö¤¹¤ëÏÃÂê¤Î¿Íµ¤Èþ½÷¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡ØGIRLS graph.¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥Õ¡Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ÎÂè10ÃÆ¤¬¡¢22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£AKB48¤Î¿åÅçÈþ·ë¤Ï¡¢Î¢É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«»ö¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÈÂç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿AKB48¿åÅçÈþ·ë¿åÅç¤Ï¡¢È¬½Å»õ¤¬¥­¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤È21ºÐ¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È20¥Ú¡¼¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£±Ý¸¶°ÍÆá¤¬¡¢É½»æ¤È´¬Æ¬