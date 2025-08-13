Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ「人間標本」（12月19日配信開始）の制作発表会見が13日に都内で行われ、同作主演で俳優の西島秀俊（54）、歌舞伎俳優の市川染五郎（20）が出席した。同作は、「告白」や「Nのために」など、数々の人気作品を生み出した作家・湊かなえ氏がデビュー15周年記念で書き下ろした同名小説を実写ドラマ化。蝶の研究者である主人公・榊史朗が息子含む美少年6人を「人間標本」にしたという衝撃