¤ªËß¤ÎÆþ¤ê¤Î13Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÎî±à¤Ë¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Êè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤ÎÊ¿ÈøÎî±à¤Ë¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤éµ¤²¹¤¬30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢Êè¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¡¢²Ö¤ä°û¤ßÊª¤Ê¤É¤ò¶¡¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¤ªËß¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤´ÀèÁÄ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¡¢Ì¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤´ÀèÁÄÍÍ¤«¤éÌ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¼Õ¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×Ê¿ÈøÎî