¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡Û¸µNGT48¤Î²®ÌîÍ³²Â¤¬8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£É×¤¬ºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´°Á´¤Ë¤ªÅ¹¡×¸µNGT48¥á¥ó¥Ð¡¼É×¤Î¼êÎÁÍý¢¡²®ÌîÍ³²Â¡¢É×¼êºî¤ê¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÎÁÍý¤òÀä»¿²®Ìî¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ü¥Ê¥Ú¥Æ¥£¤È¡¢½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿É×¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤ÈÉ×¤¬ºî¤Ã¤¿¥¨¥Ó¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥Ñ¥¹¥¿ÎÁÍý¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï²Ø»Ò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥­¤È³¤Ï·¤Î¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿