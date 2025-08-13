所属事務所との契約が終了して事実上の解散となったK-POPガールズグループEVERGLOW（エバーグロー）が、日本のガールズグループに名前を奪われかねない事態となり、注目されている。【画像】「自分の国に帰れ」EVERGLOWメンバーに批判最近、日本の新しいガールズグループが発表されたところ、グループ名とロゴがEVERGLOWと酷似していたのだ。そのグループ名は「everglow.」。表記の違いはあれど、同名といって差し支えない。さらに