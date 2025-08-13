Ëß¤ÎÆþ¤ê¤Î¤­¤ç¤¦¡¢¸©Æâ¤ÎÊèÃÏ¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Êè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ß¤êÂ³¤¤¤¿±«¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤­¤ç¤¦¡¢ÉÙ»³»ÔÈ¬¥±»³¤ÎÄ¹²¬ÊèÃÏ¤Ç¤ÏÊèÁ°¤Ë²Ö¤äÀþ¹á¤ò¶¡¤¨¤ÆÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ï¡¢±À¤¬ÌÜÎ©¤Ä¶õÌÏÍÍ¤Ç¤¹¤¬À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç30.1ÅÙ¡¢Ä«ÆüÄ®¤Ç29.1ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤â±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹