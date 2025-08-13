西島秀俊（54）主演の、米Amazonの映画、ドラマ製作部門Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ「人間標本」（廣木隆一監督）が、プライムビデオで12月19日から全5話一挙、世界配信されることが13日、都内で開かれた制作発表会見で発表された。息子役を演じる歌舞伎俳優の市川染五郎（20）は現代劇ドラマには初出演となる。おばの松たか子（48）が「人間標本」の原作者・湊かなえ氏（52）の原作を映画化した10年「告白」に主演