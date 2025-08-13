◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）最速１５８キロを誇る健大高崎・石垣元気投手（３年）が初戦で散った。３―６とリードされた７回裏に４番手として登板。２イニングを無失点に抑えたが、打線が京都国際のエース・西村一毅投手（３年）を攻略できないまま終わった。大きな拍手に背中を押されてマウンドに上がった石垣は、今春センバツで計測した甲子園スピード表示