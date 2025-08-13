¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤ò´ü´ÖÁýÊØ¤¹¤ë¡£ÁýÊØ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï7C1172/1171ÊØ¤Ç¡¢ÁýÊØ´ü´Ö¤Ï9·î5Æü¤«¤é10·î16Æü¤Þ¤Ç¡£ºÇÂç¤Ç½µ6±ýÉü¤¬ÁýÊØ¤È¤Ê¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÅìµþ/À®ÅÄÈ¯¤¬3»þ´Ö5Ê¬¡¢¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÈ¯¤¬2»þ´Ö25Ê¬¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ü´ÖÃæ¡¢½µ35±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÊØ¤â»ÏÈ¯ÊØ¤È¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ­¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä7C1172Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê11¡§30¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê14¡§35