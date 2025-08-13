俳優の西島秀俊、歌舞伎俳優の市川染五郎が13日、都内で行われたAmazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』の制作発表会見に参加した。【動画】市川染五郎、湊かなえ作品で現代劇ドラマ初出演「おばの松たか子が『告白』で出演してたので」カツラ無しの演技に違和感「頭が軽いな」Prime Videoは、Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』を、12月19日からプライム会員向けに世界配信することを発表